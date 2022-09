Pepinster (TDM2) armé pour être ambitieux en cette saison 2022-2023

"Tout roule actuellement: on est dans les plans, il n’y a pas de blessé et nous avons toujours été dix pour travailler à l’entraînement", se réjouit Pascal Horrion, le coach de Pepinster. "J’ai une équipe plus équilibrée que la saison dernière avec davantage de points d’ancrage à l’intérieur mais aussi des centimètres supplémentaires en périphérie avec l’arrivée de Francœur. Lui et Wintgens, nos deux nouveaux venus, auront encore besoin d’un peu de temps pour trouver leurs marques mais leur intégration se déroule bien. C’est sûr, les solutions tactiques seront nombreuses cette saison."

Déjà une belle campagne en Coupe de Belgique

Pepinster aura eu une solide campagne de préparation avec quatre matchs de Coupe de Belgique. "On a pris le meilleur sur la D2 de Charleroi et on ne s’incline que de quelques unités face à d’autres grosses pointures", détaille Pascal Horrion. "Et lors de notre dernière sortie dimanche dernier, on prend le meilleur sur Anderlecht qui s’appuie quand même sur Hanavan au coaching et qui a des Adam Hall, Stéphane Morris ou encore Fred Marbais dans son effectif. La preuve qu’on est bien dans le coup et que l’on peut attendre de belles choses dans le championnat de TDM2."

Les Pepins ont à présent un dernier week-end de préparation à leur programme avant le début du championnat, ils disputeront encore deux rencontres face à Cointe et Esneux.

"Histoire d’ajuster nos réglages et de peut-être prendre quelques risques", précise le T1 pepin. "Je voudrais par exemple encore travailler des défenses alternées."

Avec deux déplacements à Aarschot et Oostkamp puis un premier match à domicile face à Comblain, c’est à un fameux début de compétition que les Bleus seront confrontés.

Ce sera encore le hall du Paire durant toute la saison

Pepinster fait aussi partie de nos clubs régionaux sinistrés suite aux inondations de 2021. La salle de la rue Jean Simon, en bords de Hoëgne, a lourdement souffert notamment au niveau de son parquet rendu complètement inutilisable. Sans parler de l’ossature bois de la salle elle-même. Et une fois le gros du nettoyage effectué, les installations sont devenues un centre de tri pour les nombreux dons qui ont rapidement afflué.

Heureusement, le club pepin a pu très vite trouver refuge au hall du Paire situé sur les hauteurs. Il s’apprête à y disputer sa seconde saison complète.

"On s’y sent plutôt bien et même les dirigeants ont à présent trouvé leurs marques dans cette salle", estime Pascal Horrion, le coach pepin qui sait qu’il disputera l’entièreté de la compétition dans l‘ancienne base de la D1.

"Les joueurs apprécient la qualité des installations, seule l’ambiance des matchs est un peu moins chaleureuse vu la taille de la salle."

Moderniser l’outil

Reste à voir quand les infrastructures du bas redeviendront opérationnelles. Car la commune veut profiter de l’occasion pour moderniser l’outil. Rien n’a donc encore pu être effectué en termes de travaux (le parquet est toujours en place), le dossier étant encore en plein dans sa phase administrative. Un architecte est bien désigné pour plancher sur le projet mais entre idée d’agrandissement ou de rehaussement de certaines parties ou encore de déplacement de buvette, il faut encore se mettre d’accord. Ce n’est qu’après qu’il faudra travailler sur les autorisations et le financement – que l’on sait de plus en plus délicat avec l’explosion des prix des matériaux – pour enfin voir quelque chose bouger.

Il y a donc fort à parier que ce ne sera pas la dernière saison des Pepins au hall du Paire même si la commune souhaite au plus vite retrouver un outil sportif dans le centre.

RBC PEPINSTER: toutes les infos

Coach

Pascal Horrion

Assistant-coach

Antoine Massart

Effectif

Le noyau: Jérémy Deblond (29 ans, 1m83, meneur), Martin Francœur (22 ans, 1m92, ailier/meneur), Matthis Hanus (20 ans, 1m85, ailier/meneur), Romain Pirson (31 ans, 1m86, ailier), Jordan Maucourant (26 ans, 1m77, ailier), Maxime Halkin (22 ans, 1m85, ailier), Tom Pitz (18 ans, 1m93, ailier), Sanzone Lucas (19 ans, 1m83, ailier), Frédéric Delsaute (36 ans, 1m93, intérieur/ailier), Hugo Maréchal (22 ans, 1m92, intérieur/ailier), Thomas Nyssen (29 ans, 1m97, intérieur), Martin Wintgens (26 ans, 2m02, intérieur), Thomas Beaujean (20 ans, 1m83, ailier/meneur).

Arrivées: Martin Wintgens (Casino Spa), Martin Francœur (St-Louis).

Départs: Fred Roosen (BC Verviers), Thibaut Julémont (Alleur).

Salle

HALL DU PAIRE – WEGNEZ 0455/10.79.96

Équipements

Bleu

Secrétaire

FRANCOT Sébastien – rue Vovegnez 30 – 4860 PEPINSTER 0495/22.89.29 (gsm)

rbcvp.0046@gmail.com

Le calendrier

17/09/22 20.30 GSG AARSCHOT – PEPINSTER

01/10/22 20.45 KBBC OOSTKAMP – PEPINSTER

08/10/22 20.30 PEPINSTER – MAIL. COMBLAIN

14/10/22 21.00 KBGO BASKET – PEPINSTER

21/10/22 21.00 PEPINSTER – BBL’9 FLENU

05/11/22 21.00 PEPINSTER – BC ASSE-TERNAT

12/11/22 21.00 UBCF QUAREGNON – PEPINSTER

9/11/22 20.30 PEPINSTER – BASKET SIJSELE

27/11/22 15.30 ROYAL IV BRUSSEL – PEPINSTER

03/12/22 21.00 PEPINSTER – ROYAL IV BRUSSEL

10/12/22 20.15 BASK. WILLEBROEK – PEPINSTER

17/12/22 20.30 PEPINSTER – UNITED B WOLUWE

14/01/23 17.00 KANG. MECHELEN – PEPINSTER

21/01/23 20.30 BC ASSE-TERNAT – PEPINSTER

04/02/23 20.30 PEPINSTER – BC SPRIMONT

11/02/23 20.30 PEPINSTER – GSG AARSCHOT

25/02/23 20.30 PEPINSTER – KBBC OOSTKAMP

04/03/23 21.00 MAIL. COMBLAIN – PEPINSTER

11/03/23 20.30 PEPINSTER – KBGO BASKET

18/03/23 20.00 BBL’9 FLENU – PEPINSTER

25/03/23 20.30 PEPINSTER – UBCF QUAREGNON

01/04/23 20.15 BASKET SIJSELE – PEPINSTER

15/04/23 20.30 PEPINSTER – BASK. WILLEBROEK

21/04/23 21.00 UNITED B WOLUWE – PEPINSTER

06/05/23 20.30 PEPINSTER – KANG. MECHELEN