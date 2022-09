Pepinster (dames) : un coach positif malgré la défaite

"Je suis agréablement surpris par cette première sortie en championnat", estime Jean-Luc Cornia malgré une défaite"dont les filles n’ont pas à rougir". Il faut dire que Huy est loin d’être un adversaire facile avec bon nombre de joueuses d’expérience dont Nina Crélot qui a évolué de nombreuses années sous les couleurs pepines."On a trouvé des solutions, il y a eu match même si on a constamment été mené", ajoute le T1."On est d’ailleurs revenu à six unités avant un final un peu moins bon. Je cherche toujours comment faire jouer cette équipe et tirer le meilleur de chacune, l’essentiel est de continuer à bosser et de ne pas se décourager."