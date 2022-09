Trois arrivées à Lambermont B

Patrick Kosters, le coach lambermontois, annonce l’arrivée de trois nouveaux joueurs: Mohammed El Khayari (attaquant de 43 ans, ex-Stembert), Mohamed El Harmouchi (milieu défensif de 41 ans, ex-Andrimont) et Nassim Saddiki (médian âgé de 23 ans, ex-Stembert réserve), arrivent chez les Rouge et Bleu.

Yasin Onder débarque à Herve B

Herve B, qui cherchait à renforcer son secteur offensif, acte l’arrivée de Yasin Onder. L’attaquant de 31 ans arrive en provenance du CS Verviers (P2).

Une mi-temps de… 58 minutes

Lors du match opposant Soumagne B et Lambermont B, la seconde période a duré 58 minutes, sans aucune raison apparente! Aucun arbitre n’était désigné pour cette rencontre, et c’est un Lambermontois qui tenait le sifflet. Cela n’a toutefois pas permis aux visiteurs d’égaliser.

Le FC Eupen B futur champion?

C’est en tout cas le pronostic de Raph Van Acker (T1 Cornesse B). "Lorsqu’il est lancé, le rouleau compresseur du FC Eupen B est inarrêtable", selon lui. Fa. Ro.

Provinciale 4G

Bixhain en rouge, Monville en feu à Bellevaux

F. Bixhain sera suspendu après avoir reçu deux jaunes inutiles. "Une pour vengeance, l’autre pour rouspétance", précise son coach exaspéré. Mais à Bellevaux, on peut compter sur un M. Monville en grande forme. Arrivé en retard à cause du travail, l’attaquant a relancé les siens trente secondes après son entrée au jeu en inscrivant, déjà, son sixième but de la saison.

Six à Jalhay, vingt à Oudler

"Quand on est six à s’entraîner, il n’y a pas de miracle le week-end", regrette le T1 de Jalhay B, Serge Soriés. À Oudler, Manuel Mutsch n’a pas ce problème. "On est au moins vingt à chaque rassemblement." Voilà pourquoi l’un est lanterne rouge et l’autre leader.

Retour après 5 mois de suspension

G. Lemaire (ex-Pepister) a purgé sa peine de 5 mois de suspension. Il rejoindra le groupe de Bullange pour le prochain match. Son coéquipier, B. Roeder, percuté par le gardien en fin de match, a été conduit à l’hôpital et est incertain. F.Z.