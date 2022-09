Rude apprentissage

Avec trois défaites lors des trois derniers week-ends, les promus bollandois vivent un début de championnat délicat. "L’apprentissage est plus long et plus compliqué que prévu" commente le coach Antoine Wilkin. "Il va falloir se retrousser les manches et bosser dur."

Sans-faute terminé

Après avoir été impérial lors de ses trois premiers matchs, l’ogre Croatia Wandre a encaissé son premier but cette saison et perdu ses premiers points sur la pelouse de Vaux-Chaudfontaine (1-1). D.Ba.

Provinciale 3D

Encore une pour Raxhon

Le Saint-Vithois Laurent Raxhon doit encore purger un match de suspension. Son équipier Dylan Kohn sera absent deux ou trois semaines suite à un claquage.

Xhoffraix sans Wyaime

Pour aller à Lontzen, Xhoffraix avait laissé Nicolas Wyaime, touché au tendon, au repos. Martin Henrard devrait reprendre cette semaine tandis que Kerim Sumer souffre d’une petite déchirure et est encore au moins pour deux semaines sur la touche.

Amicaux

Alors que Saint-Vith affrontera une équipe allemande ce mardi, en amical, Baelen affrontera Soumagne B à 19h30. Elsaute B ira à Olne à 19h45. Pour ces trois équipes, ce sera l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins jusqu’ici.

Retour de Onder à Spa

Omer Onder était de retour dans le noyau spadois et a joué 40 minutes à Saint-Vith.

Absents à Elsenborn

Dimitri Brüls sera absent dimanche prochain, il assistera au mariage de sa sœur. Marius Dederichs est toujours sur la touche. Par contre, Tobias Wiesemes devrait faire son retour.

3e gardien à Butgenbach

Après Patrick Thapar et Olivier Becquet, qui s’est blessé la semaine dernière, c’est le jeune Milan Schumacher qui a défendu les cages de Butgenbach dimanche.

Vacanciers elsautois

En vacances, l’attaquant elsautois Yannick Hanssen était absent dimanche face à Lambermont. Noah Lejeune est blessé au genou et Simon Beckers partira lui aussi en villégiature. S.P.