Jonathan Roggemans (Elsaute) est de retour : « Je reviens de loin »

Mais finalement, il a bossé pour revenir plus fort. S’il a débuté sur le banc lors du premier match à Ster-Francorchamps, il est devenu titulaire depuis trois matches. Son apport offensif est indiscutable mais il avait besoin d’un but pour définitivement lancer sa saison. Et ce but est arrivé dimanche contre Aubel. Bien servi par son ami Brandon Deville, il a placé une tête imparable. "C’est mon premier but depuis longtemps, sourit-il. J’avais aussi marqué en Coupe mais ici c’est un but décisif car il nous donne les trois points. Ça fait énormément plaisir même si, bien sûr, la victoire est collective."

Et pourtant, sur les phases arrêtées, Jonathan est plutôt prévu à la récupération. "Mais j’ai vu un espace où il n’y avait personne et je m’y suis glissé. Puis, j’ai reçu un superbe ballon de Brandon, comme il en donne souvent dans les matchs."

Sa quatrième saison à Elsaute

Pour sa quatrième saison à Elsaute, le numéro 10 se sent bien dans le groupe. "On est une bande d’amis et c’est ce qui peut nous amener très loin. Une victoire difficile, comme celle contre Aubel, ne peut que ressouder un peu plus nos liens."

Collectif dans son jeu, Jonathan l’est aussi dans ses objectifs. Un attaquant veut évidemment marquer le plus de buts mais ce n’est pas une obsession pour lui. "Honnêtement, je préfère marquer quatre ou cinq buts et jouer les premières places plutôt qu’en marquer vingt et terminer dans le ventre mou."

Voilà une mentalité qui colle bien avec celle mise en place depuis quelques années déjà par Boris Dome.