Giovanni Librici (Sprimont B) : « On ne jure plus que par des gardiens d’au moins 1m85 »

Son intégration à Sprimont se passe bien pour le moment."On m’a directement mis dans de bonnes conditions. C’est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui pour la plupart affrontent des adultes pour la première fois dans leur carrière."

Passé par les équipes de jeunes de Herstal, Visé, Saint-Trond, le Standard, Seraing et le MVV Maastricht, le jeune garçon de 19 ans évoluait en U21 à Visé la saison dernière, avant de se voir proposer le challenge sprimontois."C’est un beau défi pour moi. J’ai la chance de pouvoir jouer en P1 et je m’entraîne avec les gardiens du noyau D3. On m’offre la possibilité de me montrer. C’est à moi de faire mon trou."

Récemment, on a beaucoup parlé de son frère Andréa, qui vient de signer son premier contrat pro avec Saint-Trond."Il est un peu plus jeune que moi et ça se passe très bien pour lui actuellement. C’est une source de fierté de voir mon frère toucher à son rêve mais le plus dur arrive maintenant. Il va devoir y rester."

S’il a lui aussi l’ambition de jouer au plus haut niveau possible, celui qui évolue également à Defra Herstal 1453 (deuxième division futsal à l’Union Belge) reste les pieds sur terre."Je sais que ma taille va poser problème car on ne jure plus que par des gardiens d’au moins 1m85. J’ai pu le constater lors de mes passages au Standard et à Saint-Trond", conclut Giovanni Librici.