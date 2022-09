Peu utilisé en nationale dans le noyau de Jean-Sébastien Legros, le jeune a eu l’occasion de s’en aller afin de trouver un club qui lui offrirait plus de temps de jeu.

"À Dison, nous avions un gros noyau et donc je n’avais pas (beaucoup) de temps de jeu. Je suis encore jeune, c’était le moment de partir afin de continuer à apprendre, encore à un bon niveau. Je descends en P1 donc pas trop bas après la D3. Il faut savoir qu’à part Ster-Francorchamps, je n’ai pas spécialement eu d’autres propositions mais ici je sais qu’avec Vincent (Heins) et Marcin (Gdowski), je vais encore apprendre. Je me sens bien ici comme je l’étais aussi à Dison", indique le jeune poste 6.

"Je souhaite encore progresser et pas uniquement miser sur ma force physique dans les duels, en étant au fur et à mesure le plus complet possible. Mon placement est aussi une de mes forces et ce, grâce à mon frère Jordan."

S’améliorer, c’est bien le leitmotiv de ce jeune de 22 ans et pas uniquement dans le football. "J’ai arrêté ma formation en comptabilité et je souhaite désormais devenir éducateur. À côté de cela, si j’ai la possibilité d’entrainer une équipe de jeunes, à Dison, je suis demandeur."

«Pas habituel malgré ma taille»

Quant à son ressenti après ce match face à Faimes, il commente: "Je suis content d’avoir marqué, même si malgré ma taille, ce n’est pas habituel. On avait travaillé cela à l’entraînement et mon appel et contre-appel ont fait la différence, avec une tête piquée. On va essayer de continuer ainsi avec l’équipe, il y a de la qualité dans le groupe. Mon objectif reste d’être titulaire le plus souvent possible et surtout de ne pas être blessé."