Dans la lignée de son titre en P2A la saison dernière, le promu HDKP Team Herve a rendu une bonne copie pour ses débuts en P1. De retour dans leur salle de Theux (après une saison à Thimister suite aux inondations), les Herviens du nouvel entraîneur Lionel Lousberg croisaient le fer avec Liverpool Waremme. Victoire 6-2 à la clé. "Nous avons été supérieurs à notre adversaire tout au long du match" résume Anthony Niro, buteur, tout comme Thomsin et (surtout) Rexhepi, qui en a planté quatre!

"On a su livrer un match très sérieux et le score aurait pu être plus sévère… Pour une première au sein de l’élite provinciale nous sommes super contents. On espère confirmer!" Ce vendredi, les derniers champions de P2A rendent visite au TDM Ans.

Essalem Verviersdoit gagner en expérience

La jeune équipe d’Essalem Verviers signait son grand départ en P1 vendredi dernier contre le MF Slins. Pas la soirée escomptée pour les troupes du coach Bahadir. "À 1-2, notre gardien de but Pamy Bunga se claque. C’est notre joueur Abdou Fares qui a dépanné et défendu nos filets lors de la deuxième mi-temps" relate l’entraîneur verviétois, qui estime que c’est au mental que le match s’est joué. "On menait 3-2, mais ils sont passés devant et à 3-4, j’ai senti que mon groupe était abattu, qu’on avait pris un coup sur la tête. L’équipe a ensuite voulu prendre des risques mais en face, l’expérience a payé: notre adversaire a misé sur le contre et on s’incline finalement 4-6 (NDLR: doublé de Chauveheid, buts de Fares et Rbib) " déclare le T1 qui sait qu’il faudra se battre chaque vendredi. "En espérant éviter les blessures…" La durée d’indisponibilité de Bunga n’est pas encore connue. Ce vendredi, les Verviétois se déplacent chez le redoutable Umeuble Neupré. Du costaud!

Celtic Aubel battu de peu

Duel entre habitués de la P1 vendredi dernier du côté d’Aubel, où le Celtic affrontait le TDM Ans. Les hommes de Luc Heins n’ont pu éviter la défaite 4-5 malgré les réalisations de Bauwens (2), Reinertz (1) et Kever (1).

"Nous sommes complètement passés à côté de notre première mi-temps et c’était -5" regrette Fred Thelen. Belle réaction lors du 2acte, mais pas suffisante. les Celtes s’inclinent 4-5 "Il n’a pas manqué grand-chose pour égaliser, c’est dommage…"