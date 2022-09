Florent Offerman (Heusy) : « Je suis surpris par le niveau de la 2C »

"Ils ont bien sûr joué un rôle dans ma décision", précise le cadet de la famille."Chez nous, il y a un gros esprit de famille et c’est cadeau de pouvoir jouer ensemble. On l’avait déjà fait à Raeren et on se retrouve à présent à Heusy. On a trois caractères différents mais on s’entend bien. D’ailleurs c’est le cas de toute la famille. Parents, frères, belles-sœurs et enfants, on adore se retrouver ensemble."

S’il avait décidé de prendre du recul par rapport au football, c’était pour pouvoir passer plus de temps avec les siens.

"C’est en effet pour ça que je voulais arrêter. J’ai toujours fait passer le football en premier et j’estimais qu’il était temps de penser à la famille. Ma décision, c’était par respect pour mes deux enfants et mon épouse. Celle-ci n’avait pas hésité à mettre le volley de côté pour s’en occuper et j’estimais que je devais à mon tour garder plus de place pour eux. Puis mes frères sont arrivés et j’ai changé d’avis."

Après un excellent début de saison (7 sur 9), Heusy a connu un sérieux coup d’arrêt ce dimanche contre Amblève (0-4). Malgré ce lourd revers, l’expérimenté Florent se veut optimiste pour la suite.

« C’est bien sûr très difficile à encaisser mais il faut rester positif. Nous avons sept points, la mentalité est bonne, l’ambiance excellente et je suis sûr que le groupe va se relever. Dès demain, nous aurons la tête tournée vers Stavelot. C’est un nouveau gros match qui nous attend. La P2C? Il faut un temps d’adaptation et j’avoue que je ne m’attendais pas à découvrir un si bon niveau. Je suis agréablement surpris et j’essaie, même si je ne suis pas encore tout à fait prêt, d’apporter ce que je peux à l’équipe », conclut-il.