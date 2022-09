Départ manqué pour TH Logistic Dison, Ottoman Verviers limite la casse

"Leur salle est très petite et on sent bien que ça les avantage. Ils misent beaucoup sur les contre-attaques et les frappes venaient de partout! Et chez nous, notre gardien (Adrien Barthel, puisque Mounir Choudna est out pour 4 semaines) n’était pas dans son meilleur jour, ce qui peut arriver…" explique l’entraîneur de la formation de Dison, Selim Tinik, qui demeure serein. "C’est une bonne claque. Mieux vaut perdre maintenant qu’en fin de championnat si on joue quelque chose. Il y aura des choses à travailler. Nous ne jouons pas ce vendredi en championnat, donc on en profitera pour se préparer au mieux au prochain duel régional, la semaine suivante, chez nous contre SJS Aubel."

Pendant ce temps-là, Ottoman Verviers recevait Wallons-y Fallais au hall d’Andrimont. Les derniers dauphins du championnat de P1 étaient à six pour leur entrée en matière. "Un peu à l’image de la fin de saison dernière" regrette Umit Bariskan, lui-même blessé vendredi dernier. "Momo Duran et Hakim Doucenne aussi." La formation "turque"estime qu’elle aurait pu l’emporter si elle avait été au complet. Il a finalement fallu se contenter d’un point, avec ce 4-4 et le quadruplé planté par un Omer Onder en grande forme, heureusement. "Mais on sait aussi que le niveau est supérieur en nationale. Et que les équipes se valent. Il y a eu plusieurs partages pour cette première journée.C’est malgré tout un bon point pour commencer. Quand tout le monde sera là, ça ira mieux" conclut Umit Bariskan.