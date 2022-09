Les raisons de ces débuts ratés? Elles sont surtout d’ordre mental selon le coach Jonathan Felix:"On manque vraiment d’envie et de grinta sur le terrain pour le moment. C’est là qu’on mesure la perte de quelqu’un comme François Ledoyen(NDLR: qui a stoppé sa carrière pour aller coacher les U19 d’Elsaute) . Ce n’était pas un joueur archi-doué mais c’était un guerrier qui savait remobiliser les troupes et pousser une gueulante quand il le fallait. Ce samedi contre la SRU, on entendait les mouches voler dans le dernier quart d’heure."

Ajoutez à cela quelques petites tensions dans le groupe et vous comprendrez que l’ambiance a déjà été meilleure sur les hauteurs de Pepinster. De là à parler de crise?"Je n’irai pas jusque-là mais nous en sommes à trois défaites d’affilée et il faut réagir rapidement", poursuit le technicien."Il ne faut pas que les doutes s’installent trop dans les têtes et que certains commencent à jouer avec le frein à main car on peut vite se retrouver dans une spirale négative. On n’en est évidemment pas là et ça n’arrivera pas mais il devient urgent de prendre des points."

Ce qui ne sera pas chose aisée dans l’immédiat. Car les échéances qui s’annoncent pour Cornesse sont plutôt corsées. À commencer par un déplacement dimanche prochain à Honsfeld, un candidat au titre."Ce 1 sur 12 n’était pas prévu, on ne va pas se mentir", termine Felix."On tablait plutôt sur 9 ou un 10 points à ce stade. Il va maintenant falloir s’arracher pour aller rechercher ces points dans des matchs plus compliqués."