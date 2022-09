Du côté aubelois, on avait pris les devants sur un coup-franc signé Baltus, avant de faire 1-2 via Schwontzen. "Ensuite, on manque deux ou trois fois de faire 1-3" relate Antoine Baltus côté orange. "On est puni à cinq minutes de la fin: Stavelot pousse et fait 2-2 puis 3-2. On passe alors en gardien volant ce qui nous permet d’égaliser à 30 secondes de la fin." Un point "frustrant"pour SJSA "car on a mené quasi toute la deuxième mi-temps, mais finalement on s’en sort bien en égalisant dans les derniers instants, d’autant que nous n’étions pas au complet".

Ce vendredi, le Cosmos Stavelot se déplace à Étalle, alors que SJS Aubel reçoit le Bat 81 Tintigny (21h30).