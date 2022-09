Entre les deux, Eupen occupe une peu enviable 15e place avec 6 points, tout comme trois autres équipes. Ostende, qui reste sur un bilan alarmant de quatre défaites consécutives, fait partie de ce petit peloton. Ça tombe "bien", samedi, les Pandas iront défier les Kustboys d’Yves Vanderhaeghe, plongés en pleine crise. "Dans la lutte pour le maintien, on sait que chaque point est important, disait Boris Lambert à l’issue des débats samedi soir. On devait éviter la défaite face à Courtrai, ce qu’on n’a pas su faire. Il faut désormais aller à Ostende avec un esprit de tueur."

Un "tueur", c’est principalement ce qu’il a manqué aux Pandas face à Courtrai. "Est-ce que Smail (Prevljak) nous a manqué? Il a en tout cas ce côté tueur devant le but, répondait le défenseur rochefortois, diplomatiquement. J’espère que nous le récupérerons pour aller à Ostende, mais il y a d’autres joueurs derrière lui qui doivent montrer qu’ils sont prêts."

«Pas le droit à l’erreur défensivement»

Quand on ne marque pas, il faut au moins pouvoir ne pas encaisser. Les Eupenois ont su le faire pendant 82 minutes contre Courtrai, avant que Dylan Mbayo ne jette un froid sur les 1840 spectateurs qui garnissaient le Kehrweg. "Contre ce genre d’équipe, on savait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur défensivement. On défendait bien, comme la semaine dernière à Westerlo. Et finalement, il y a cette erreur qui se paye cash et ce but encaissé contre le cours du jeu. On a encore deux ou trois possibilités en fin de match, c’est ça qui est le plus frustrant."