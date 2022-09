C’est le cas du jeune Bastien Hungs (24 ans), qui preste en tant que défenseur central dans un système à trois arrières. "Ce n’est pas une surprise pour moi car j’ai joué presque toute la préparation à cette position et ça s’est plutôt bien passé. Les absences de plusieurs défenseurs ne sont pas étrangères à ce repositionnement, mais si je donne satisfaction au coach, cette place me convient", constate le principal intéressé.

Une position fort reculée sur l’échiquier germanophone n’a pas empêché l’ancien joueur de Malmundaria de planter le troisième but des siens. "Je suis content d’avoir inscrit mon premier but de la saison. C’est moins fréquent pour un arrière central mais j’ai la possibilité d’apporter de la taille sur corner et j’en ai profité pour aller y placer ma tête. Et puis en enregistrant aussi une clean sheet, c’est un carton plein en tant que défenseur", sourit-il.

«Entre jeunesse et expérience»

Son intégration au sein du groupe frontalier se passe de la meilleure des manières. Lui qui revient en terrain connu mais qui connaissait également plusieurs nouveaux co-équipiers, notamment Tom Cornet. "On joue au mini-foot ensemble avec Tom. Mais ce n’est pas le seul, je connaissais déjà une bonne partie de l’équipe. Le groupe est bien balancé entre jeunesse et joueurs expérimentés. Les plus âgés nous guident sur le terrain et nous donnent beaucoup de conseils durant les entraînements, ça permet d’apprendre encore plus" dit-il avant d’évoquer les après-matchs: "L’ambiance est top. Tout le monde s’entend bien en dehors du terrain et ça s’en ressent sur nos prestations. Pourvu que ça dure."