Alexis Dumont (Aubel B): «Le coach nous fait garder les pieds sur terre»

"On m’a dit d’aller devant, de garder le ballon. J’ai eu difficile, et j’ai essayé de provoquer des fautes, car face à des gars comme eux, il faut en avoir", sourit le jeune aubelois.

Et puis, il y a cette action à la dernière minute. Un long coup franc dévié, Alexis Dumont surgit plus vite que le gardien de Warsage, et pousse le ballon dans le but."Nous savions que ce gardien avait parfois du mal à se coucher vite. Je devais suivre au cas où il ne captait pas le ballon. J’ai réussi à passer devant lui et j’égalise. C’est un sentiment extraordinaire. Cette rencontre fut difficile et nous nous sommes battus comme des lions", souligne le joueur de 20 ans.

Quatre points sur douze en ayant joué Tilleur et Warsage (deux favoris de la série), c’est un très bon début de saison pour les Siropiers."Nous travaillons dur pour essayer de ne pas revenir bredouilles de nos rencontres. Que ce soit Warsage ou un concurrent direct, on veut toujours ramener quelque chose. C’est vrai que prendre un point contre Warsage est un peu comme une victoire pour nous. Le coach nous fait garder les pieds sur terre. Nous savons que nous allons nous battre pour nous maintenir pendant presque toute la saison", conclut-il.