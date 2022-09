« Une victoire avec l’ADN de Hombourg », à Sprimont B

En seconde armure, Sprimont B baissait en intensité et Hombourg était mieux dans le match. Chaque équipe touchait du bois. Alors qu’on s’orientait vers un score nul et vierge, Xavier Stassen sortait un énième arrêt du pied. Sur le contre, Thomas Bauwens allait crucifier Sprimont B pour offrir à Hombourg sa deuxième victoire de la saison.

Pas une partie de plaisir…

Après la rencontre, Faustino Garcia, le T1 sprimontois, était bien évidemment déçu."C’est notre meilleur match depuis le début de la saison. On touche trois fois la latte. Les semaines passent et se ressemblent. On n’arrive pas à marquer. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs aujourd’hui, la chance nous a tourné le dos. Mais je reste positif et confiant. La roue va finir par tourner."

À l’inverse, c’est évidemment la satisfaction qui prévalait chez l’entraîneur hombourgeois, Michel Schwontzen."Les trois points font plaisir car ça a été tout sauf une partie de plaisir. Le match aurait pu tourner différemment. On s’est fait bouger comme il faut en première mi-temps par des gamins avec des qualités footballistiques et qui avaient envie de gagner des duels et des ballons. J’ai d’ailleurs félicité leur entraîneur car le travail est juste splendide. Quand on voit la moyenne d’âge sur la feuille, c’est juste impressionnant de les voir évoluer ainsi. Nous étions en dessous, au niveau mentalité, mais aussi à cause de la qualité adverse. Avec de l’engagement et de l’envie, nous avons pu rééquilibrer les débats en deuxième période et chaque équipe a eu l’occasion de l’emporter. On a su faire le gros dos quand il le fallait. C’est une victoire avec l’ADN de Hombourg aujourd’hui."

Sprimont B 0 – Hombourg 1

Arbitre:M. Lousberg

But: Bauwens (0-1, 90e+2)

Cartons jaunes:Carrea, Delville, Ledda, Spitaels; Hick

SPRIMONT B:Librici, Delville, Bah, Carrea, Rasquin, Sutera (62e Ledda), Ruiz, Nelissen, Ghelfi (62e Ziga), Spitaels (78e Vogrig), Allarassem

HOMBOURG: Stassen, A. Schonbrodt (45e C. Schonbrodt), Bayard, Degueldre, Hick, Duthoo (65e Beckers), D. Meunier, Batholome (73e Martin), Baltus, Bauwens, Schwontzen (77e Heudt)