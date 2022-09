RFC Liège: à Knokke, la revanche était parfaite pour les Liégeois

À ses côtés, Jean-Paul Lacomble affichait la mine des présidents heureux:"J’ai apprécié la maîtrise, la combativité et le caractère soudé de mes poulains, assez que pour confirmer les ambitions qui sont les nôtres. Enfin, le signe indien est brisé, la preuve qu’il ne faut pas nous enterrer trop vite."

En salle de presse, Gaëtan Englebert n’en profitait même pas pour déguster la bière Filou au moment du traditionnel débriefing:"Deux déplacements délicats figuraient à notre programme pour entamer ce championnat et nous récoltons un quatre sur six alors que nous aurions mérité l’intégralité des points. Je subodorais une réaction de notre adversaire défait chez lui par la RAAL, je n’ai rien vu allant dans ce sens-là. Pour ma part, la satisfaction est de mise quant à la créativité, à la présence et à l’efficacité en zone de finition, autant d’aspects de notre jeu que nous travaillons assidûment à l’entraînement."

Knokke 0 – RFC Liège 3

Arbitre: M. Bossuyt.

Carte rouge:90e+2 Merlen (2 cj).

Cartes jaunes:Ceulemans, Köse.

Buts: Mputu (0-1, 17e), Mputu (0-2, 43e), Loemba (0-3, 88e).

KNOKKE:Dhoest, Vervaque (46e De Looze), Schoonbaert, Vanraefelghem (57e Broché), Buysse (46e Bailly), Ghesquière, Pierre (12e Marien), Van Walle (71e Köse), Ceulemans, Jalloh, Aelterman.

FC LIÈGE: Debaty, Cavelier, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Reuten, Mputu (86e Loemba), Prudhomme, Bruggeman (73e Gendebien), Perbet (59e Mouchamps).