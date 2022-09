Avec une toute nouvelle (jeune) équipe et un nouveau coach à sa tête, Ensival se rassure après un premier succès à domicile. Les locaux n’ont d’ailleurs jamais eu l’occasion de douter en démarrant par un 31-15 dans le premier acte.

"Très bon match pendant 30 minutes", apprécie Antoine Massart, le T1 local."Dommage d’avoir relâché à la fin du second et du quatrième quart. Mais on ne peut qu’être satisfait de démarrer ainsi notre saison."

Les Ensivalois auront effectivement fait le plein de confiance en marquant 90 points.

"On a pu trouver des solutions offensives que ce soit sur la défense de zone ou le man to man déployés par l’Union Liège", détaille Antoine Massart.

"Offensivement, grosses prestations de Erkenne ainsi que de Walraff pour son retour de blessure."

Évolution du score: 10e: 31-15, 20e: 48-36 (17-21), 30e: 73-54 (25-18), 40e: 90-73 (17-19).

RABC ENSIVAL: Sanzone 7, Pitz 12, Erkenne 21, Schoonbroodt 7, Hanus 12, Beaujean 8, Horris M. 0, Horris V. 7, Walraff 16.

Royal Nivelles 54 – RBC Aubel 65

"Un vrai match de reprise avec des choses qui ont fonctionné et d’autres moins", constate le coach Claude Ernotte."Mais j’ai pu m’appuyer sur un groupe solidaire où chacun travaillait pour rattraper l’erreur de l’autre. Une première victoire en déplacement qui doit nous mettre en confiance."

Évolution du score:10e: 13-19, 20e: 22-37 (9-18), 30e: 35-49 (13-12), 40e: 54-65 (19-16). RBC AUBEL:Grooteclaes 1, Gorlé 9, Liégeois G. 4, Gerats 10, Perin 16, Bousmanne 9, Lambot 2, Albert 5, Liégeois B. 3, Glaude 6.