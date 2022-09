Première à domicile réussie pour La Calamine, face à Meix-devant-Virton (photos)

Le match débute calmement avec des visités qui procèdent avec de longs ballons. Ils commencent à poser le jeu malgré une belle opposition et au quart d’heure, trouvent l’ouverture des pieds d’Aristote Lufuankenda qui récupère un ballon perdu dans le rectangle et place hors de portée du portier (1-0). Les visiteurs donnent la réplique à leurs hôtes et veulent jouer au foot et repartir proprement de derrière mais Brolet, le portier adverse, loupe sa relance et Tom Bultot en profite pour l’intercepter et servir William Mauclet, qui double la mise dans le but vide, à la 27e (2-0). Les Luxembourgeois réagissent avant la pause et sans l’intervention de François Smits sur sa ligne, c’était la réduction du score. Au contraire, ce sont les locaux qui vont alourdir la marque avec une tête de Bastien Hungs sur corner, juste avant que l’arbitre siffle la pause. 3-0, c’est sévère mais c’est le score au repos."Le résultat est sévère à la mi-temps mais on mérite d’être devant"tempère Alex Digregorio, le T1 des Verts.

La deuxième mi-temps sera une démonstration de gestion du résultat de la part des Germanophones qui ne laisseront que des miettes à leurs opposants. Seuls Sébastien Aritz, d’un subtil lob du milieu de terrain et Quentin Hubert d’un face-à-face, se mettront en évidence mais en vain.

Le score ne bougera plus et La Calamine enregistre sa première victoire de la saison."On savait qu’on affrontait une équipe qui n’abandonnerait pas même avec trois buts de retard. On a donc décidé de faire bloc et changer notre manière de jouer pour maitriser les débats et conserver notre cage inviolée"précise enfin Alexandre Digregorio.

La Calamine 3 – Meix-Dt-Virton 0

Arbitre: M. Touzghar.

Cartes jaunes: Smits, Mauclet, Lufuankenda; Bechet, Blaise.

Buts:Lufuankenda (1-0, 14e), Mauclet (2-0, 27e), Hungs (3-0, 45e+3).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs, Smits (75e Cviko), Aritz (81e Islamovic), Cornet, Hubert, Remacle, Lufuankenda (65e Van Melsen), Mauclet (53e Bennane), Bultot.

MEIX-DT-VIRTON: Brolet, Schmit, Blaise, Bechet, Day, Evrard (46e Puffet), Laurent, Limpach, Gasparoto Garcia, Dewalque (46e Jacques), Breda (46e Simons).