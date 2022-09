"Positif" : Ster-Francorchamps n’encaisse toujours pas, contre Faimes

Au retour des vestiaires, on pense voir des visiteurs plus incisifs mais ceux-ci sont trop imprécis dans les dernières passes malgré une possession stérile. Petitpré ou Tamoh tentent mais de manière trop faiblarde. À vingt minutes du terme, un coup-franc provoqué par Delhez va permettre la superbe tentative de Dardenne mais Houart s’emploie à nouveau. Dans la foulée se déroule l’action-clé de la partie: Crespin pense dégager tranquillement mais est contré par Kosso qui se voit marquer le but gag de la semaine. C’était sans compter sur le retour de Wangermez qui sauve son portier sur sa ligne.

Les Rouges se rebiffent et obligent Houart à détourner la frappe de Dewez et la tête de Domken. Le même attaquant qui ne se fera pas prier, à la limite du hors-jeu, pour doubler la marque et tuer la partie. Kosso loupant encore la réduction du score par après.

Ster, une vraie forteresse défensive?"On n’a pas fait un beau match, même s’ils ne se sont créés qu’une occasion", selon le T1 Vincent Heins. "Le positif, de nouveau, est qu’on n’encaisse pas. Cela fait 4 matches, 5 avec la coupe. On a désormais huit points et un average de 6 à 0 malgré une équipe remaniée. Notre force est de posséder 6 titulaires pour 4 places derrière. Mais on ne va pas fanfaronner car la semaine prochaine, ce sera un combat à Hombourg."

Ster-Francorchamps 2 – Faimes 0

Arbitre: M.Picard.

Cartons jaunes: Lambrechts, Chandelle, Domken; Kosso.

Buts: Joao (1-0, 17e), Domken (2-0, 82e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Chandelle, Wangermez, Lambrechts, Hermant, Joao (78e Dewez), Delhez, Crisigiovanni, Gilis (59e Dardenne), Thelen, Scheffer (64e Domken).

FAIMES: Houart, M.Renson (57e Mostade), Marino, Diomande, Grommen (67e Mailleux), Vinchent (46e Hauteclair), B.Renson, Petitpré, Venner, Tamoh, Kosso.