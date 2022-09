P3D: la SRU Verviers enfonce Cornesse au caractère : « Après 3 minutes, tout ce qu’on avait préparé était flingué » (photos)

Alors que nous nous demandions en préface de ce match quelle bête était la plus blessée entre Cornesse et la SRU Verviers, cette dernière sortait les griffes et nous répondait en rugissant deux fois d’entrée de jeu. D’abord via Paquay qui poussait dans le but un centre-tir repoussé dans ses pieds par Simonis. Puis, une minute plus tard, par Werisse qui fixait bien le portier et doublait la mise. 0-2 après 180 secondes de jeu: les Cornésiens vivaient une entame cauchemardesque."On avait prévenu les joueurs sur la façon dont attaque la SRU et mis en place notre équipe en fonction. Après trois minutes, tout ce qu’on avait préparé était flingué", commentait dépité le mentor local Jonathan Felix.