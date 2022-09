But:Schmitz (1-0, 50e)

"Nous n’avons pas reproduit la prestation de la semaine dernière, avouait Rudy Bolmain, le T3 de Lontzen.Xhoffraix nous a mis en difficulté et aurait mérité un point mais de notre côté, on récupère ce qui nous aurions dû obtenir lors du match précédent."

"Je craignais ce déplacement toujours très compliqué, notait Sylvain Henrard, le mentor Xhoffurlain.Nous avons eu les occasions pour ouvrir la marque mais on ne l’a pas fait. Après le 1-0, nous avons fait face à un mûr.

Saint-Vith 4 – Spa 1

Buts:Jacinto (1-0, 24e), Hoffmann (2-0, 53e), Duckers (2-1, 72e), Jacinto (3-1, 76e), Rogister (4-1, 80e)

"Dans les 20 premières minutes, on donne deux occasions à Spa qui, heureusement pour nous, n’en profite pas, racontait Thierry Polis, le T1 de Saint-Vith.Après la 1-0, tout a été beaucoup mieux. Nous sommes toujours en rodage et un peu stressés mais quelques victoires vont nous libérer."

"Cela peut être 0-2 mais on laisse ensuite centrer et Jacinto fait 1-0, pestait Didier Delhez, le coach spadois.On les a fait douter en faisant 2-1 mais cela n’a duré que 4 minutes. Les individualités de Saint-Vith ont fait la différence."

Elsenborn 3 – Goé 1

Buts:Wattler (1-0, 27e), T. Mackels (2-0, 45e), Wattler (3-0, 56e), Grosjean (3-1, 85e)

Elsenborn est en tête du championnat après 4 journées."C’est chouette mais on sait qu’on a eu un peu de chance et que les gros matches arrivent, tempérait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn.Il ne faut pas se relâcher et continuer à travailler."

Du côté de Goé, on notait qu’il serait compliqué de faire mieux avec la mentalité affichée pour le moment.

Jalhay 1 – Honsfeld 2

Buts: Conrad (0-1, 23e), Peiffer (0-2, 40e), Mertens sur pen. (1-2, 60e)

"Nous aurions dû au minimum sortir de ce match avec un point, râlait Rocco Sutera, l’entraîneur jalhaytois.Honsfeld a converti ses deux seules occasions en première période tandis que nous avions touché deux fois les montants. Il y avait la place pour revenir, nous étions les plus forts après la pause mais on doit se contenter de ce 9 sur 12, un bon début."

"On jouait contre une équipe en pleine forme et qui n’avait pas fait le carton plein en trois matches pour rien, notait Pascal Jost, le mentor de Honsfeld.Il n’y avait pas une formation plus forte que l’autre mais nous avons marqué aux bons moments. On a ensuite défendu avec beaucoup de cœur."

Elsaute B 2 – Lambermont 2

Buts:Volpe (0-1, 60e), Lecloux (1-1, 75e), Volpe (1-2, 77e), Daukaudt (2-2, 88e)

Carte rouge à Lambermont:Boudabza (80e, directe)

"Sur l’ensemble du match, ce partage est logique mais je suis un peu déçu par rapport à nos ambitions de départ et au plan de jeu établi, expliquait Dejan Botic, le T1 étoilé.Après deux pas en avant, on vient d’en faire un en arrière. Malgré son match horrible, j’ai laissé Daukandt sur le terrain et c’est lui qui égalise à la fin."

"Avant le match, nous aurions signé à deux mains pour prendre un point, avouait Jonathan De Bruyne, le mentor lambermontois.Finalement, nous regrettons d’avoir été rejoints sur la fin mais nous restons très fiers du groupe et de la mentalité affichée."

Baelen 0 – Walhorn 1

But:Musovic (0-1, 76e)

"Nous avons eu la maîtrise durant 45 minutes puis le côté athlétique de Walhorn a pris le dessus, racontait Christophe Sangiovanni, le tacticien baelenois.Le score final est logique."

"Alors que cela avait été très chaud en coupe, ce match a été très correct, précisait Sacha Kauth, le T1 de Walhorn.L’arbitre nous annule deux buts valables, le score aurait pu être plus sévère."

Butgenbach 4 – Sart B 1

Buts:Haas (1-0, 30e), Nito (2-0, 66e), M. Bruyère (2-1, 80e), Nito (3-1, 83e), Urbain (4-1, 88e)

"Nous avons eu un peu peur à la 80 quand Sart B a fait 2-1 mais nous avons mis le 3-1 dans la foulée, avouait Steve Paquay, le leader de Butgenbach.Sur les 90 minutes, la victoire ne se discute pas."

"On doit gagner ce match mais quand on prend 4 goals…, regrettait Éric Van Renterghem, le T1 sartois.J’ai vu une bonne équipe de Sart et je suis fier de mes garçons."