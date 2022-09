Buts: Lennertz (1-0, 58e), Keller (1-1, 80e; 1-2 sur pen, 90e)

"On a vu un bon Welkenraedt qui a laissé peu d’occasions à Sart. Malheureusement, tout nous tourne le dos et le penalty est plus que discutable", dixit le T1 welkenraedtois Greg Degotte."On peut dire qu’on a eu de la chance. C’est un match que tu ne dois jamais gagner mais que tu gagnes quand même", reconnaît le tacticien sartois Rudy Siebenbour.

La Calamine B 2 – Hautes Fagnes 1

Buts:Belle (1-0, 14e), Piette (1-1, 39e), Belle (2-1, 66e)

"On a eu énormément de chance", estime le mentor calaminois Michel Damoiseau."Nous n’étions vraiment pas bien mais on a optimisé au maximum nos temps faibles qui ont été nombreux." "Toute l’équipe a fait un bon match et j’ai un petit goût de trop peu", avoue le T1 fagnard Tommy Chiragarhula."C’est l’efficacité qui a fait la différence. Mais on progresse et c’est déjà nettement mieux.

Emmels 1 – Franchimont 2

Buts: Dufour (0-1, 25e), Picquereau (1-1, 38e), Noblué (1-2, 90e)

Carte rouge à Emmels:M. Van Acker (90e, directe)

Quand Kalf arrête le pénalty de Bielen (84e), on pense que les Franchimontois ont laissé passer leur chance. Pourtant, ils émergent en fin de partie sur un coup franc qui fait grincer des dents."L’arbitre a fait tourner le match en sifflant ce coup franc inexistant. C’est scandaleux", peste le coach d’Emmels Ben Lousberg."C’est vrai que personne n’a compris ce qu’il sifflait", enchaîne son homologue Olivier Laffineur."Cette fois, la pièce est tombée de notre côté"

Waimes Faymonville 2 – Rocherath 3

Buts: Kupper (0-1, 16e), J. Ganser (0-2, 47e; 1-3, 75e), Doucene sur pen (1-2, 61e), Demirkazan (2-3, 79e)

"On est battu contre une belle équipe de Rocherath. On est très mal rentré dans cette partie. Je ne sais pas si à cause de la mauvaise décision arbitrale à la 5eou bien de la longue sortie de mes joueurs samedi soir", lâche l’entraîneur waimerais Jean-Claude Sonnet."On a livré une bonne prestation mais on a une nouvelle fois oublié de tuer la rencontre", note le mentor adverse Stefan Bongard.

Trois-Ponts 0 – Weywertz 1

Buts: Jacobs (0-1, 87e)

"Pour moi, le nul aurait été plus logique. Weywertz a eu plus de présence que nous devant le but. La sortie sur blessure (nez cassé) après 15 minutes n’a rien arrangé", regrette le technicien Tripotain Grégory Rondeux.

"Cette victoire a mis du temps à se dessiner mais ne souffre aucune discussion. Le penalty raté par Trois-Ponts (25e) aurait pu changer la donne du match", déclare son vis-à-vis Benjamin de Vuyst.

Trois Frontières 1 – Stavelot 1

Buts: Sangiovanni (1-0, 40e), Giet (1-1, 60e)

"C’est une grosse déception car mes joueurs ont fait ce qu’il fallait en 1remi-temps. On oublie ensuite de tuer le match puis le mental s’inverse et Stavelot revient dans le match", analyse le coach du FC3F Fabrice Burdziak.

"Après une très mauvaise 1remi-temps où on a déjoué, on s’est bien repris. Après l’égalisation, on aurait pu en mettre deux ou trois en plus", avance son homologue Julien Godard.

RCS Verviers 0 – Recht 2

Buts:Michel (0-1, 22e; 0-2, 44e)

« Notre réaction après la pause est bonne mais on tombe sur un excellent gardien adverse. Il sort le penalty de Ben Sellam puis il fait plusieurs arrêts déterminants », déclare le mentor verviétois Gabriel De Luca. »C’est en effet Toum (Finck) qui nous gagne ce match », confirme l’entraîneur rechtois Jérôme Stark. »On a eu très difficile contre une équipe de Verviers qui joue vraiment bien football. »