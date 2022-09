Les Aubelois ont reçu un coup sur la tête, et Warsage accentue la pression avec une reprise de la tête de son défenseur Fabrice Lindemann qui passe à côté (28e). Les visiteurs réagissent et égalisent juste avant la pause, grâce à une belle frappe de Clément Beckers qui termine dans le petit filet de Dimitri Deflem (1-1, 44e)."C’est vraiment rageant, car je pense que si c’est 2-0 à la pause, personne n’aurait trouvé cela forcé", soupire le T2 warsagien Ludovic Feyen.

La seconde période reproduit un scénario identique à la première. Les joueurs de Warsage poussent et s’offrent plusieurs possibilités via Mbazoa, Porrovechio et Scherpereel, mais soit ils ne cadrent pas, soit le portier Romain Cloes intervient. Lorsque l’attaquant local Mbazoa trompe Romain Cloes pour redonner l’avance aux siens, on pense que l’affaire est pliée (2-1, 83e). Cependant, c’est sans compter sur la force de caractère des jeunes visiteurs, qui arrachent l’égalisation à la dernière seconde par Alexis Dumont qui coupe la trajectoire devant Deflem. (2-2, 90e).

"Je suis vraiment content des gamins. Prendre quatre points sur douze en ayant affronté Warsage et Tilleur, c’est bien. J’ai été ravi de notre répondant dans les duels. Ils n’ont rien lâché, même dans notre moment faible en première période", se réjouit le joueur-entraineur aubelois David Malta.

Dans le camp visiteur, la déception était grande comme nous le confirme le T2 Ludovic Feyen."Le scénario de la semaine dernière s’est répété. On n’est pas concentré dans les derniers instants de chaque mi-temps, et c’est inadmissible de prendre des goals pareils. Cela ne doit pas arriver avec l’expérience que l’on possède!"

Warsage 2 – Aubel B 2

Arbitre: M. Kyalumba.

Cartes jaunes: Hungs, Lindemann, Scherpereel; Spits.

Buts: Meyers (1-0, 23e), Beckers (1-1, 44e), Mbazoa (2-1, 83e), Dumont (2-2, 90e).

WARSAGE:Deflem, Dabo, Lindemann, Hungs, Scherpereel, Colpin, Porrovecchio (59e Vanderbeck), Crasset (79e Sluysmans), Meyers (72e Masovic), Galère, Mbazoa.

AUBEL B: Cloes, Van Hoof, Dejalle, Pesser, Goffart (60e Diafaria), Beckers, Beuken (72e Xhonneux), Lennerts (91e Fortemps), Nols, Tricha (60e Dumont).