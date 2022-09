Buts:G. Crits (0-1, 12e, 0-2, 70e), J. Thomsin sur pen (1-2, 80e).

"Je perds mon gardien et mon défenseur central dans le premier quart d’heure sur blessure. Ils marquent dans la foulée. Nous poussons en seconde période et on encaisse un deuxième but de Crits qui est hors-jeu. L’arbitre ne le voit pas. Je ne lui en veux pas, car il ne saurait pas tout voir, mais c’est frustrant", raconte le T1 de La Minerie Gino Piol. Dans l’autre camp, c’est évidemment le soulagement qui prédomine son homologue rechaintois Marc Ansion."C’était un match spécial. On marque au moment où ils perdent leur gardien et leur stoppeur. On a été acculé en seconde période et je pense que sur le deuxième but, Crits est hors-jeu. On est très content avec première victoire."

Tilleur 6 – Battice 0

Buts: Falcione sur pen (1-0, 21e), Cakar (2-0, 29e), Parmentier csc (3-0, 42e), Janin (4-0, 49e), Keita (5-0, 82e), Falcione (6-0, 89e).

"Nous faisons jeu égal pendant vingt minutes. Un de mes joueurs les plus expérimentés fait une faute grossière dans le rectangle. On revient bien dans la rencontre et on prend le 2-0. C’est 3-0 à la pause et je demande une réaction d’orgueil en seconde période, mais cette réaction n’est pas venue", résume le technicien batticien Benjamin Marechal.

Herve 0 – Trooz 2

Buts:Cavallaro (0-1, 23e), Lauwers (0-2, 68e).

"Ce n’est pas logique. On se procure six occasions franches de but en première période et on ne marque pas. Ils marquent sur leur seule réelle occasion. Je n’ai pas l’habitude de critiquer les arbitres, mais quand celui-ci parle constamment avec les joueurs adverses en les appelant “frère”, j’ai des doutes sur son impartialité", peste le tacticien des Fromagers Ben Joly.

MCS Liège 1 – Olne 0

Buts:La Rocca (1-0, 51e).

"Nous n’avons malheureusement pas eu de réaction après avoir encaissé le but de la MCS Liège", explique le mentor olnois Boris Lambert.

En Bref

Avec la blessure du gardien Cedric Arend (entorse) après treize minutes, c’est le milieu de terrain Luca Presti qui a pris place entre les perches de l’ Espoir Minerois face à Rechain.