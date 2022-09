"On savait que notre début de championnat allait être compliqué avec pas mal de gros morceaux, il était vraiment important pour nous de se donner à 200% dès le début face à une belle équipe Stavelot", détaille Michel Derouaux qui signe ainsi par une victoire son entrée en P2 avec Herve-Battice."Consignes appliquées, mes joueurs ont réalisé un très bon début de match qui nous a permis de mener et de gérer notre avance.Victoire collective, chacun fait tout doucement des efforts défensifs. À nous de répéter le même schéma la semaine prochaine à Theux."

Évolution du score: 10e: 20-9, 20e: 39-24 (19-15), 30e: 53-39 (14-15), 40e: 75-63 (22-24).

HERVE-BATTICE:Solot 18, Loupart 0, Deltour 1, Mottard 6, Bonni 24, Mercenier 9, David 12, Van Asch 2, Palm 3.

RBC Alleur C 46 BC Verviers B 102

"Très bon match de toute l’équipe", résume Bruno Dagnely. Et pour cause, ses gars ont surclassé Alleur C lors du premier déplacement de la saison.

Évolution du score:10e: 19-28, 20e: 30-55 (11-27), 30e: 40-80 (10-25), 40e: 46-102 (6-22).

BC VERVIERS B:Reynders 6, Grégoire 6, Pirard 14, Pitz 11, Calbert 3, Lerho 6, Demez 20, Buscicchio 23, Steeman 13.

US Awans 56 – Theux BC 76

Début de match très compliqué face à un adversaire solide."On a été clairement dominé physiquement pendant 20 minutes et en plus nos adversaires étaient très adroits", constate Sébastien Hella."À la pause, les consignes étaient claires: défendre beaucoup plus dur, jouer en équipe et arrêter de forcer offensivement. Super-réaction et très belle victoire."

Évolution du score: 10e: 17-15, 20e: 39-28 (22-13), 30e: 52-56 (13-28), 40e: 56-76 (4-20).

THEUX BC:Rondoz 0, Liégeois 10, Barbay 8, Massin 2, Baikry 2, Caro 8, Cauberg 17, Boussmane 7, Klassen 12, Toussaint 10.

RB Tilff C 61 – RBC Aubel B 49

"Perte sur blessure de Correa qui s’est certainement claqué au niveau des ischios", regrette son coach, Benjamin Liégeois."Au-delà de ça, grosse difficulté à mettre la balle dans le cercle que ce soit aux lancers francs ou même dans la raquette avec une équipe de Tilff presque aussi maladroite que nous."

Évolution du score:10e: 13-8, 20e: 28-23 (15-15), 30e: 45-33 (17-10), 40e: 61-49 (16-16).

RBC AUBEL B:Vankerkhoven 14, Correa 0, Horevoets 6, Grégoire 0, Blaise 18, Delrez 2, Dejardin 6, Vauchel 0, Leduc 3.

RBC 4A Aywaille 76 RBC Pepinster 66

"Entame de match complètement à côté de la plaque: zéro réussite, précipitation et défense trop laxiste", peste le coach Christophe Francot."Pendant que Aywaille jouait très juste et avait une réussite insolente. Le jeu s’est équilibré après mais l’adversaire est resté cool et a vraiment géré le match."

Évolution du score: 10e: 25-13, 20e: 45-29 (20-16), 30e: 65-50 (20-21), 40e: 76-66 (11-16).

RBC PEPINSTER B:Lecomte 1, Goemans 4, Lejeune 4, Wergifosse 14, Goffart 2, Stassen 20, Francot 6, Dawant 2, Jennes 6, Hardy 6.