P1 : à Welkenraedt, on broie déjà du noir... (photos)

À sept seulement puisque Delhez manquait (travail), Welkenraedt savait que démarrer sa saison face à Dison-Andrimont – et ses dix éléments – ne serait pas chose aisée… "Et la saison risque d’être longue car on n’a pas d’autre solution", regrette le coach Gino Fortuna."On tient bien quelques minutes en début de partie et encore à la reprise puis très vite on chute physiquement."