Malmedy : Hagemann sauve les trois points face à Ougrée

Sur du velours, les hommes de Selatine Deniz commençaient à souffrir face aux techniciens visiteurs. Les coups de patte d’El Ghoulbzouri, vieille connaissance du Stade Lechat, faisaient mal à l’arrière-garde visiteuse. Ceux de l’ex-Sprimontois Dylan Beltrame aussi. Mais déjà, Germain Hagemann veillait au grain.

Décidément, et Malmedy le savait, Ougrée n’était pas un oiseau pour le dragon. Dès le début de la seconde période, Hagemann sortait un arrêt idéal pour les photographes, sur un essai de Da Silva. Le danger se précisait, puis le coup de froid: Nuozzi, d’un tir croisé et via le poteau, remettait Ougrée dans le match à la 55e. Endormi, Malmedy perdait le fil du match et subissait les débats jusqu’au bout. Heureusement, Hagemann était là pour rectifier les bourdes de ses équipiers, et surtout les tentatives visiteuses. El Ghoulbzouri, Nuozzi et Masselin peuvent en témoigner…

Le coach malmédien Selatine Deniz était conscient que la victoire des siens était plutôt flattée."Bien sûr qu’on a eu un peu de chance, avouait-il, soulagé.Heureusement, on a su mettre deux buts en première période. Je savais que si on prenait un but en deuxième période, on allait souffrir. On était trop loin des hommes. Finalement, je ne peux qu’être content des trois points. Il nous les fallait. Peut-être qu’on a eu peur de mal faire? Je suis quasi désolé pour notre adversaire."Une équipe d’Ougrée qui finira certainement par prendre des points, mais dont le compteur reste désespérément bloqué à 0.

Malmundaria 2 – Ougrée 1

Arbitre: M. Mager

Cartes jaunes: Mathonet, Kivrak; Da Silva, Scerra.

Buts: Bucak (1-0,13e), Crosset (2-0, 36e), Nuozzi (2-1, 55e).

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Bucak, Custinne (57e Nijhof), Q. Jacob (77e Dethier), Vicqueray (76e Kivrak), Crosset (84e Geelen).

OUGRÉE: Botterman, Da Silva, Scerra (70e Kaba), Tellatin, Delville, Beltrame, Kondi, El Ghoulbzouri, Nuozzi, Fourneau (75e Natif), Garufo (81e Masselin).