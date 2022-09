Il a sorti de nombreux arrêts, alors que son attitude rassure. Ne peut rien sur le but.

Van Genechten 7

À l’aise à l’arrière droit, il s’est également montré entreprenant offensivement à l’une ou l’autre occasion.

Davidson 6

Percutant sur tout le flanc gauche, il a apporté pas mal de danger. Une belle frappe avant la mi-temps.

Jeggo 5

Rayonne trop peu à cause de son manque de vitesse, qui le met parfois en difficulté. Une passe en retrait qui aurait pu être catastrophique. Des duels gagnés à l’expérience.

Nuhu 5,5

De la vitesse, de la création, mais toujours ce côté un peu brouillon.

Peeters 5

De trop rares fulgurances (et quelques mauvaises passes) pour celui qui doit être le patron créatif eupenois.

Charles-Cook 5,5

Rapide et castard, l’ancien joueur de Ross County s’est créé une belle occasion en première mi-temps. Quelques envolées intéressantes, mais on attend plus de lui.

N’Dri 5

Aligné en pointe à la place de Prevljak n’a pas franchement convaincu. Énorme occasion à la 25e.

Christie-Davies 5,5

Une prestation en demi-teinte pour le joueur formé à Chelsea, qu’on a finalement peu vu.

Paeshuyse 7

Force tranquille en défense centrale, il a maîtrisé son match.

Lambert 5

Prestation assez discrète pour le Rochefortois, que l’on a déjà connu plus autoritaire. Pris dans son dos sur le but de Mbayo.

Soumano 6

Bien monté en pointe pour N’Dri, il passe à deux doigts de l’égalisation dans les derniers instants.

Déom, Magnée, Magee, Bitumazala: N.C.