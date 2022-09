Le réalisme du Patro a fait mal aux Oies de Visé

Alessio Cascio pensait offrir un nouveau souffle à son équipe en réduisant l’écart juste avant la pause mais cet espoir fut aussi bref que vain. Le Patro Eisden plantait un troisième but dès le retour des vestiaires et coupait l’élan des Visétois, incapables de se remettre de ce coup sur la tête."Ce but nous a coupé les jambes", confirmait Bernard Smeets.