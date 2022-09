Le FC Eupen s’incline, à onze contre neuf

Geer est sur les rails et les spectateurs pensent déjà à la 4evictoire de rang de leur équipe. Mais quelques instants plus tard, Georges arrête fautivement un Eupenois peu après la ligne médiane. Monsieur Laforge n’hésite pas un seul instant et considère que le Geerois est en position de dernier homme. Il lui présente un bristol rouge. Eupen est volontaire, mais ne parvient pas à inquiéter Aerts.

La seconde période est du même acabit. Les visiteurs, même s’ils gardent le contrôle du ballon, ne parviennent que trop rarement à se créer des occasions franches. De l’autre côté, les locaux parviennent encore à se créer l’une ou l’autre possibilité en contre, mais Pelzer intervient toujours fort à propos. Le coup de sifflet final est accueilli avec un énorme soulagement du côté des Bleus.

Patrick Kriescher, le coach eupenois, était déçu pour ses joueurs:"Même avant l’exclusion, nous faisions jeu égal avec Geer. Je ne suis pas convaincu qu’il y avait penalty. Leur keeper a fait les arrêts nécessaires. Depuis que nous sommes en P1, nous n’avons jamais été ridicules, mais nous allons vraiment devoir prendre des points. La plupart de mes joueurs sont en apprentissage. Il leur faut un peu de temps pour s’acclimater."

Geer 1 – FC Eupen 0

Arbitre : Fabien Laforge

Cartes jaunes: Vigil Bajo; Tonkovic

Cartes rouges: Georges (18e, directe), Philippe (83e, deuxième jaune)

But : Vigil Bajo sur pen. (1-0, 13e)

GEER : Aerts, Grosdent, Vandebosch (66eFadda), Georges, Delvaux (73eMulowa), Bekaert, Philippe, Henquet (81eLitran), Cokgezen, Vigil Bajo, Messina (88eCoulon)

EUPEN : Perlzer, Vanaschen, Dreessen, Palm, Ordonez, Tonkovic, Mennicken (73eSchins), Laschet B (85eColle), Krafft, Fumagalli (70eNsumbu), Laschet C.