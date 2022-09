« Je suis fier de mes garçons », assure Éric Vandebon (Raeren-Eynatten)

La seconde période recommence sur les chapeaux de roue et Jordan Bissen loupe l’occasion de faire le break pour les locaux. Au lieu de ça, Fabrice Stoffels se voit brandir un carton rouge pour un coup volontaire. Les visités vont terminer le match à dix et c’est la douche froide, à l’heure de jeu, quand Tom Roland remet les équipes à égalité (1-1). Celui-ci va se voir attribuer un bristol rouge pour un coup volontaire également, dans la foulée de son but.

Aucune des deux formations ne prendra le risque de se découvrir en infériorité numérique et le score n’évoluera plus. " Outre le résultat, je suis fier de mes garçons. Les consignes ont été respectées mais il nous a manqué un peu de réussite pour l’emporter. On l’aurait mérité mais seuls les buts comptent pour engranger des points. Pas de panique après deux matches, mais on devra revenir de Meix avec trois points supplémentaires", prévient Éric Vandebon, le mentor des Frontaliers.

Raeren-Eynatten 1 – Aywaille 1

Arbitre: M. Richard.

Cartes rouges: Stoffels (directe, 50e); Roland (directe, 63e).

Cartes jaunes: Bong, Pousset; Toussaint.

Buts: Bong sur pen. (1-0, 45e), Roland (1-1, 60e).

RAEREN-EYNATTEN:Longaretti, Bernard, Bissen, Stoffels, Bonnechère, Di Nicola (88e Zimmer), Gaillard (28e Lo Presti), Evertz, Lauffs, Pousset, Bong (58e Akdim).

AYWAILLE:Deusings, Lacroix, Toussaint, Colson, Alima, Soto Munoz, Pirquet, Vinaimont (56e Dallemagne (87e Cannella)), Adib, Colson (72e Pianetti), Roland.