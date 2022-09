Hicham Said (ex-Dison) crucifie Richelle

Il s’en est fallu de peu. Les Rochefortois sont allés chercher la victoire au caractère, explique Hicham Said, auteur de son premier but Unioniste, pour sa première au Parc des Roches. " Après la défaite de la semaine passée, c’est une belle victoire, acquise au caractère. On a prouvé qu’on était chez nous. On avait la possession et des occasions en première mi-temps, mais ça n’a pas suffi. Je suis fautif sur le but encaissé, mais je me suis rattrapé. L’essentiel, ce sont les trois points."