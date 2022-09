Heusy sombre contre Amblève après la pause : "Seconde mi-temps scandaleuse" (P2C)

"On a fait une super première mi-temps et on doit mener au score", estime le T1 heusytois Jessy Dionisio."Par contre, notre seconde est scandaleuse et mes joueurs sont remontés sur le terrain comme des grands seigneurs. On n’a plus gagné un duel et on encaisse deux buts sur phases arrêtées. On est tombé sur une solide équipe d’Amblève avec un gardien qui les laisse dans le match avant la pause. Par la suite, c’est le mien qui nous empêche de rentrer avec une valise."

Le match va complètement tourner en l’espace de cinq minutes, d’abord sur un corner, ensuite sur un coup franc. Avec à chaque fois Ekissi à la réception d’un ballon millimétré donné par Zeimmes (0-3). Il n’y en a plus que pour Amblève et il faut un très bon Fagnan-Polis pour empêcher Heusy de sombrer encore plus. Il ne peut cependant rien sur le 4ebut signé Zeimmes.

"Cette 3evictoire de rang, ce qui est une première pour moi à Amblève, va donner de la confiance au groupe", se félicite le mentor des Verts Robin Demarteau. " On a eu un a eu un début de match un peu poussif mais on s’est montré réaliste. En seconde période, mes gars ont bien respecté les consignes et on a vu un Heusy moins fringant. Le deuxième but nous a lancés et a renforcé l’équipe. J’espère qu’on est en train de confirmer nos perspectives d’équipe organisée qui essaye de se projeter. Il faut à présent continuer et ne pas commencer à faire preuve de suffisance."

EN BREF

Plus de peur que de mal pour Quallizza

Touché au genou il y a quelques semaines, Thiebaut Qualizza attendait impatiemment les résultats de son IRM. Celle-ci a montré que les ligaments croisés n’étaient pas touchés et le médian heusytois sera de retour sur les pelouses dans quelques semaines.

Heusy 0 – Amblève 4

Arbitre: M. Koç

Cartes jaunes: Nalbou, Willems, Kuavita

Buts: Keller (0-1, 19e), Ekissi (0-2, 50e; 0-3, 56e), Zeimmes (0-4, 78e)

HEUSY: Fagnan-Polis, A. Offerman, V. Offerman (69eMicco), Nalbou, Willems, F. Offerman, Benaets, Chauveheid (61eLiotta), Ritrovato (57eLolos), Kuavita, Burguet 61eLejeune)

AMBLÈVE:Mertes, Wiesemes (82eZeimers), Ekissi, Hilgers, Goenen, Roderburg, Felten, Heukemes, Keller (77eChavet), Meessen, Zeimmes (86eJuffern)