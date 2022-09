Eupen loupe (encore) le coche à domicile : "Je ne vais pas blâmer mon équipe"

Face aux Kerels d’Adnan Custovic, les Eupenois n’ont pas été insipides. Ils ont été organisés, ont eu leurs temps forts – comme leurs adversaires – et ont pu compter sur un gardien, Lennart Moser, qui confirme de semaine en semaine son statut de titulaire indiscutable (en attendant la réelle concurrence de Garissone Innocent?).

À l’issue des débats, Bernd Storck était donc loin d’en vouloir à ses joueurs, qui ont buté sur une équipe bien regroupée et solidaire."On s’est créé beaucoup de situations et oui, on aurait dû marquer. On va continuer à travailler. Je ne vais pas blâmer mon équipe car on a proposé quelque chose. Mais quand on ne marque pas, on s’expose."

Mbayo, changement gagnant du nouveau coach courtraisien, n’en demandait pas tant. Resté muet pour la deuxième fois de la saison, Eupen a certainement manqué d’un réel point de fixation devant, en l’absence de Smail Prevljak."Mais son absence ne peut pas être une excuse. Et il faudra s’adapter car il n’est pas sûr de pouvoir jouer à Ostende. Sur le terrain, de nombreux joueurs étaient capables de marquer. Il n’y a pas de raison de ne pas croire en eux, positivait le coach allemand.On a fait beaucoup d’exercices de finition. À l’échauffement, j’ai aussi vu des choses incroyables… Dans le vestaire, tout le monde était déçu. Le “team spirit” a de nouveau été excellent aujourd’hui."

On regrettera tout de même les montées au jeu trop tardives de Déom et Magnée (88e), qui ont tous deux montré de bonnes dispositions ces dernières semaines. Le second est d’ailleurs passé très près d’ouvrir le score en toute fin de match. En attendant, en plus du Ghanéen Mubarak Wakaso, des renforts arrivent.

AS Eupen 0 – Courtrai 1

Arbitre: M. Put

Cartes jaunes: Davidson, N’Dri, Christie-Davies, Peeters, Nuhu; Tanaka, Lamkel Zé

But: Mbayo (0-1, 82e).

AS EUPEN: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Davidson (88 Magee), Jeggo (88e Déom), Peeters, Christie-Davies (88e Magnée), Charles-Cook (74e Bitumazala), Nuhu, N’Dri (60e Soumano).

COURTRAI:Ilic, Watanabe, Silva, Dessoleil, D’Haene, Keita, Tanaka, Mehssatou, Messaoudi (74e Mbayo), Lamkel Ze (64e Selemani), Avenatti (64e Gueye).