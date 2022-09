Avec un peu plus de réussite, les gars de Tony Niro auraient peut-être pu prendre l’avance via Momo Diallo, peu avant l’heure de jeu. Mais la réussite offensive, ce n’est pas le point fort des Verts en ce début de championnat."On a aussi une balle de contre mais on a du mal à marquer, regrette le T2 aubelois, Kévin Feyen, envoyé à l’interview par un Niro très déçu.Ce qui est dommage, c’est qu’on s’entraîne très bien mais qu’on n’arrive pas à reproduire la même chose en match. Les joueurs ont-ils trop de pression? Offensivement, on a plus de qualités individuelles que la saison dernière mais ça bosse peut-être moins en perte de balle."

Avec seul but marqué en quatre rencontres (et ce sur penalty), les avants aubelois sont loin de se rassurer. Et quand on ne marque pas, il est important de ne pas encaisser. Mais, une fois encore, une erreur défensive sur un coup-franc de Brandon Deville leur a coûté cher. Complètement démarqué, Jonathan Roggemans ne se faisait pas prier pour propulser, de la tête, le ballon au fond des filets (1-0, 49e). Un coup de massue pour Cuypers et ses coéquipiers qui n’arrivaient plus à se relever. Ce sont au contraire des Elsautois libérés qui manquaient, à plusieurs reprises, l’occasion de faire le break. À l’image de Mehdi Ameur, auteur d’une magnifique frappe de 25 mètres qui faisait trembler la latte de Beckers.

«Parfois, se contenter de gagner ainsi»

"Je n’étais pas content de notre première mi-temps et je l’ai fait savoir à mes joueurs, dévoile Boris Dome.On n’était pas bien dans le match et on avait du mal à faire bouger Aubel. Puis est arrivé ce premier but qui nous a boostés. On a été mieux par la suite sans être exceptionnels mais parfois il faut se contenter de gagner ainsi."

Après quatre matches, le coach elsautois ne pouvait que se montrer satisfait."Un dix sur douze après avoir affronté notamment Ster et Hombourg, c’est un bon bilan."

Elsaute 1 – Aubel 0

Arbitre:M. Kizedioko.

But: Roggemans (1-0, 49e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Williot, Colson, B. Deville (90e Maréchal), Dirix, Campo (80e Ameur), Fassin, G. Deville, Lefort (65e Dohogne), Roggemans (70e Filali).

AUBEL: Beckers, Remacle, Niro, Y. Cahref, Spits, Ernst, Colling (44e Rexhepi), Temsamani, A. Charef (56e Manteca), Diallo (63e Pauporte), Cuypers (70e Willem).