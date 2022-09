Doublé de Godard pour une première victoire «historique» de Dison en D2 (photos)

Sur leur première réelle occasion, les Disonais, grâce à Godard sur un assist de Legros, refroidissent les hommes de Steve Dessart. Mais juste avant le repos, un gros travail de Boseko sur le flanc permet à Deflandre d’égaliser (1-1)."Je suis très content de notre deuxième mi-temps, car quand on met de la qualité dans notre jeu, on voit qu’on peut se créer des occasions et marquer", analyse le coach disonais. De fait. Peu avant l’heure de jeu, un centre de Leers (monté au jeu à la mi-temps dans une défense passant à quatre) permet à Legros d’ajuster une reprise de la tête imparable (2-1). Dans la foulée, Godard, déjà auteur du 1-0, se charge de donner de l’air à son équipe en "poussant" le cuir au fond mais se blesse (et sort) en marquant (3-1).

Le plus dur est fait pour Dison, même si Waremme aurait pu réduire le score en fin de partie. Notamment par Gueye qui a vu son envoi repoussé sur la ligne de but par un défenseur, ou encore Senakuku qui envoie le cuir sur la latte à la 89e."N’oublions pas que nous sommes une équipe montante avec des nouveaux à intégrer. Il faut essayer de trouver notre vitesse de croisière et nous adapter à ce niveau, rappelle Christophe Kinet.C’est vraiment la victoire de tout un club", indique-t-il au moment de commenter ces trois premiers points historiques pour le Stade Disonais en D2.

Dison 3 – Waremme 1

Arbitre: M. Vanackere.

Cartes jaunes: Biondolillo, Meunier, Senakuku.

Buts:Godard (1-0, 31e) Deflandre (1-1, 45e+1) Legros (2-1, 57e) Godard (3-1, 60e).

DISON: Rico-Garcia, Schillings (46e Leers), Mara, Biondolillo, Godard (63e Akdim), Clerbois, Manfredi, Castela, Demarteau (90e+2 Manchigov), Meunier (79e Courail), Legros.

WAREMME: Murcia, Lapierre (63e Saint-Mard), Angiulli, Dachelet, Merchie, Laruelle, Deflandre, Dichiara (52e Gueye), Boseko (69e Amou Djaba), Julin (58e Bourard), Senakuku.

«Séché» au moment de son 2ebut, Arnaud Godard sort blessé, au tibia

Arnaud Godard a inscrit un doublé, mais s’est blessé sur son second but (3-1) et a dû céder sa place dans la foulée."Je n’ai plus qu’à finir, tout seul devant le but, mais le défenseur se jette tant bien que mal pour essayer de contrer la balle et il me prend le tibia. C’est un coup direct, ça devrait aller", sourit le buteur du jour."On voulait absolument gagner ce match. L’égalisation nous a un peu séchés mais on a remis tout au point à la mi-temps. La reprise, après la pause, devait être bien intensive et on devait s’appliquer au niveau des passes car il y avait trop de déchet. On a su faire le 2-1 puis le 3-1 aux bons moments", analyse l’offensif disonais.