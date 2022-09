Henri-Chapelle n’aura pas loupé son retour en P1 en décrochant d’emblée un succès à Bellaire.

"Peu d’équipes iront se promener à Bellaire…", avance Fred Ledain, le coach capellois."Victoire importante avec de nombreux points positifs dont le match très complet de Jérôme Thélen (21 points) et celui de Remacle (15 points). La semaine prochaine, il faudra confirmer nos progrès face à Tilff pour notre premier match à domicile en P1."

Après un excellent début, Henri-Chapelle laissait Bellaire revenir dans le coup dans le Q2 alors que les visiteurs avaient le contrôle de la rencontre. Les Liégeois avaient ainsi repris les commandes (39-37) au moment de changer de côté.

"En seconde mi-temps, nous changeons notre défense et notre attaque pour passer devant à la demi-heure sur le score de 64 à 68 suite à un très bon 25-31", précise le T1. Ses couleurs allaient préserver un mince avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Évolution du score:10e: 17-22, 20e: 39-37 (22-15), 30e: 64-68 (25-31), 40e: 79-81 (15-13).

HENRI-CHAPELLE: Viellevoye 11, Thélen 21, Henkens 1, Laboureur 2, Lahaye 16, Tandler 14, Delhaes A. 0, Remacle 15, Manguette 1.

Casino Spa 92 – AA Jupille 58

Préparation perturbée par les blessures pour Spa qui pouvait finalement compter sur les retours de Huby et Hendrick. Et très vite les Thermaliens se sont montrés adroits offensivement pour déjà planter 54 points à la pause. Et comme Jupille ne parvenait plus du tout à suivre la cadence à la reprise, le score prenait des allures de correction au final.

Les Spadois avaient hâte de démarrer cette saison, ils se sont fait plaisir en rentrant notamment douze tirs à trois points. Avec un carton pour Rossinfosse qui inscrit à lui seul 28 unités face à un Jérôme Jennès (coach de Jupille) qu’il a bien connu à Pepinster.

"Mes gars ont pris ce match au sérieux dès le départ", se réjouit Michel Pluys, le coach spadois."Heureusement car la jeune équipe de Jupille était très adroite à distance. La consigne au repos était de resserrer la défense, chose faite j’ai pu répartir le temps de jeu et concerner tout le monde pour cette reprise."

Évolution du score:10e: 26-20, 20e: 54-39 (28-19), 30e: 75-53 (21-14), 40e: 92-58 (17-5). CASINO SPA: Pluys 10, Piron 2, Muller 15, Rossinfosse 28, Huby 0, Hendrick 11, Cornet 0, Lamy 20, Mathieu 6, Beauve 0.