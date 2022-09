Un duel qui débute à l’avantage des locaux puisqu’à la dixième minute de jeu, l’UCE se crée une belle occasion que repousse un défenseur mélinois sur la ligne. À la demi-heure, il faut un bel arrêt du pied de Gohan Piron, le portier des Mauve et Blanc, pour éviter le 1-0.

C’est une première période nerveuse et tendue de part et d’autre à laquelle nous assistons. Une nervosité qui empêche les deux équipes de construire et de proposer un jeu de qualité. Il faut attendre la 34e minute pour enfin voir le score évoluer. Julien Haydan reçoit un très bon ballon dans la surface de réparation et ne se fait pas prier pour glisser le cuir au fond, c’est 1-0.

Les Liégeois continuent leur pressing et sans un nouvel arrêt 4 étoiles du gardien visiteur, le break était fait. Un premier acte qui se termine sur ce score de 1-0 et pas moins de 5 cartons distribués dont un rouge direct à l’adresse d’Aboubacar Keita.

Réduits à dix juste avant la pause (44e), les hommes d’Alain Bettagno (T1 de Melen) vont avoir fort à faire dans cette seconde période qui commence. Malgré cette infériorité numérique, les visiteurs se créent une belle possibilité à la 69e mais le dernier geste fait défaut. En face, balle de match loupée à la 80e quand Olivier Thomas place son ballon sur le poteau. Monsieur Poulain siffle la fin de ce match tendu sur le score de 1-0.

"Je suis déçu du résultat mais fière de la réaction de mes joueurs par rapport à la semaine passée. N’oublions pas que l’UCE est une équipe qui vise le top 5. Je reste serein et confiant, nous n’avons joué que quatre matchs", analyse et conclut le coach visiteur Alain Bettagno.

UCE Liège 1 – Melen 0

Arbitre: M.Poulain.

Carte rouge:Keita (directe).

Cartes jaunes: Dabeye, Schroeder, Mazouze, Grava, Cherif, Gonera, Dumoulin.

But: Haydan (1-0, 34e).

UCE LIEGE: Debante, Dabeye, Henquet, Haydan, Schroeder (69e Petit), Tudisco (63e Olivier), Mazouze, Lamah (13e Cherif), Grava, Rentmeister, Dreezen.

MELEN: Piron, Gonera, Leroy, Memeti, Henke, Lonneux (74e Mascolo), Dumoulin, Keita, Demelenne, Yumusak, Mololi (45e Mottoulle).