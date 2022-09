Welkenraedt B - Verviers B, ou l’expérience face à la jeunesse (P4F)

"Une troisième défaite en quatre matches pourrait nous entraîner vers une spirale négative", souligne le mentor verviétois Stéphane Krings."La mentalité affichée face à Herve B le week-end dernier était loin d’être exemplaire et cela doit changer. Mes joueurs se sont bien entraînés cette semaine, et nous nous déplacerons à Welkenraedt dans le but de ramener les trois points à la maison", ajoute le T1.

S’il se méfie des qualités techniques de ses futurs adversaires, l’entraîneur welkenraedtois Éric Galand compte toutefois effacer la courte défaite concédée à Charneux le week-end dernier en l’emportant ce dimanche."Face à une équipe verviétoise jeune et dynamique, je m’attends à une rencontre difficile sur notre synthétique. Mais je compte sur mes joueurs expérimentés pour faire toute la différence", prévient le tacticien.

Welkenraedt B - RCS Verviers B (Dimanche, 15h)

Arbitre: Non désigné.

Absents à Welkenraedt B:S. Dohm (déchirure à la cuisse), J. Pinckaers (genou), J. Colling (pied).

Absents au RCS Verviers B:Y. Abukar Musse (élongation).