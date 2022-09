C’est à un horaire pour le moins inhabituel que les Thermaliens s’aligneront dans leurs bases pour la reprise de ce championnat. Le club de Spa ayant rencontré la demande de son adversaire dont certains joueurs évoluent en U21 l’après-midi.

"Préparation un peu compliquée car beaucoup d’absents ces deux dernières semaines, on a joué les trois derniers matches en effectif parfois très réduit", regrette Michel Pluys, le coach spadois.

Huby et Hendrick sont blessés, ils sont incertains pour le match de reprise face à Jupille.

"Nous allons affronter un groupe très jeune, à notre image, et bien encadré par des joueurs plus expérimentés", explique le T1 du Casino Spa."Je m’attends à beaucoup d’envie et de vitesse chez nos adversaires. Chez nous, la mentalité du groupe reste impeccable et on se réjouit de commencer ce championnat."

Une première pour cette équipe de P1 devenue équipe phare du club suite à l’arrêt de la TDM2. Mais sûr que, encore renforcé par rapport à la saison dernière, le groupe de Michel Pluys séduira ses supporters et bataillera pour une place en play-off!