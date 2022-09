À Ster-Francorchamps, « c’est le jour et la nuit au niveau de l’ambiance »

"On ne va pas faire de bilan après trois rencontres, peut-être uniquement après les dix premiers matchs. Je pense cependant que nous avons deux points trop peu au compteur, ceux perdus à Sprimont B. Il ne faut donc plus gaspiller en chemin", dixit le T1 local."N’oublions pas également que nous n’avons pas encore encaissé en championnat. Il est aussi clairement bien plus agréable d’avoir un groupe super concerné et homogène comme cette saison, comparé à l’an dernier, c’est le jour et la nuit au niveau ambiance. C’est bien simple, nous étions vingt-deux ce jeudi à l’entraînement."

Lorsqu’il évoque la rencontre de dimanche face à Faimes, on sent poindre pas mal des souvenirs chez le coach des Francorchamptois."Pas besoin d’un 4-0 cette semaine, je me contenterai largement d’un 1-0. Cela n’a jamais été simple face à eux, on a toujours eu droit à des grosses parties, même s’ils ont dorénavant perdu le trio offensif Zougar-Pousset-Bauduin. Cela demeure une équipe physique et solide, espérons que la partie de l’an dernier (3-0 à Faimes lors du match retour) ne trotte plus dans les têtes", dixit le tacticien sterlain.

Les gars du circuit se passeront notamment de Restiglian qui se marie ce samedi et de Boreio qui sera toujours en Italie après être allé voir le derby milanais. Par contre, ils récupèrent Dardenne.

Ster-Francorchamps – Faimes (Dimanche, 15h)

Arbitre:M Picard.

STER-FRANCORCHAMPS:Crespin, Vronen, Wangermez, Lambrechts, Joao, Chandelle, Hermant, Thelen, Gilis, Delhez, Dardenne, Scheffer, Crisigiovanni, Domken, Dewez.

Absents: Calisgan (revalidation), Boreio (en Italie), Restiglian (mariage) sont absents. Dothée, Voka et Wathelet vont avec la P4.