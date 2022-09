Quelle bête est la plus blessée, Cornesse ou la SRU Verviers?

Si Cornesse et la SRU Verviers comptabilisent chacun une unité après trois rencontres, ce sont les premiers cités qui peuvent être les plus déçus de ce départ raté. "On ne va pas se le cacher, on s’attendait à mieux", confirme le mentor cornésien Jonathan Felix."D’autant plus que contre Lambermont la semaine dernière, il y a eu des mots qui se sont perdus dans le groupe. On a aplani tout ça et on a passé une bonne semaine."