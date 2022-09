"En début de saison, on cherche à attraper rapidement la confiance et notre évolution tend à l’amener", confie le T1 amelois Robin Demarteau."Maintenant, il faut confirmer cette évolution dans un déplacement difficile. Heusy est invaincu et rien qu’à voir le groupe et l’entraîneur, on voit que le club aspire à quelque chose. C’est un beau challenge qui nous attend. On va essayer de faire un bon match et de confirmer nos deux victoires."

Du côté heusytois, on connaît aussi la valeur de l’adversaire et on s’attend à une joute compliquée.

"Amblève est une équipe très intéressante qui représente pour moi une grosse armada", explique son homologue Jessy Dionisio."Elle n’est jamais facile à affronter car elle sait jouer au foot, s’appuie sur un gros engagement physique et est dirigée par un coach qui connaît la série. De notre côté, on réalise un bon début de saison mais il ne faut surtout pas croire qu’on est arrivé. On a amené de la concurrence dans le groupe et ça le fait progresser. Les joueurs qui sont sur le banc se montrent concernés et ça élève le niveau de l’équipe."

Heusy – Amblève (dimanche, 15h)

Arbitre: M. Lemmens.

Absents à Heusy: Qualizza et Chandelle (blessés), Vanesse et Schonbrodt (indisponibles), Brixhe (vacances) et Arika (à l’étranger)

Absents à Amblève: Veithen (blessé), Dahm (vient de reprendre), Goenen et Zeimmes (incertains)