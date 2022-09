P1: Welkenraedt sans doute encore très court

Le bilan des matchs de poules en Coupe AWBB ne permet pas de passer au tout suivant. La seule victoire décrochée (sur quatre rencontres) l’est suite au forfait d’un adversaire!"On connaît les difficultés qui nous attendent cette saison", conclut le T1."Ce sera compliqué mais on doit rester solidaire et collectif. Sans cela, on connaît l’issue fatale qui nous attend!"

RBC WELKENRAEDT

Coach:Gino Fortuna.

Effectif:Loïc Mond (25 ans, 1m95, intérieur), Laurent Van Wissen (30 ans, 1m95, ailier), Fabrice Leemans (30 ans, 1m91, ailier/intérieur), Gilles Fyon (32 ans, 1m91, intérieur), Thomas Hensen (21 ans, 1m95, intérieur), Adrien Delhez (20 ans, 1m80, ailier), Jordan Delrez (32 ans, 1m77, meneur), Pierre Touette (37 ans, 1m90, intérieur/ailier).

Arrivées:Thomas Hensen et Adrien Delhez (P4 du club).

Départs:Herzet (P3 du club), Finck (arrêt), Hoff (Wavre), Lejeune (RBC Aubel B).