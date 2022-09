Malmedy: «Prendre suffisamment de points pour se mettre à l’abri»

Difficile de dégager une tendance après trois matches de championnat. Le promu ougréen n’a cependant pas encore pris le moindre point."Mais ça ne veut rien dire du tout. Tout le monde est encore en préparation. Il y a des choses à régler, c’est partout pareil, estime Selatine Deniz, le coach malmédien. Ougrée a survolé la P2A l’an dernier, ce n’est pas pour rien. Cette équipe est capable de beaucoup mieux que ses résultats actuels. Reste que pour nous, à domicile, il sera important de gagner pour les laisser à distance et surtout engranger des points, même si on n’est pas au pied du mur non plus."