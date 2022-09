L’international ghanéen Mubarak Wakaso rejoint l’AS Eupen, c’est officiel

Jusqu’à présent, Mubarak Wakaso a disputé 70 matches internationaux pour le Ghana, dont la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il a marqué 13 buts sous le maillot de l’équipe nationale.

En club, Mubarak Wakaso a d’abord joué en tant que professionnel dans son pays d’origine et a quitté la Premier League ghanéenne en 2008 pour rejoindre le FC Elche, en deuxième division espagnole. En passant par l’équipe B du FC Villareal, il a réussi à intégrer l’équipe première du FC Villareal en 2011 et a ainsi pu accéder à la plus haute ligue d’Espagne.

Avec Villareal, l’Espanyol Barcelone, l’UD Las Palmas, le FC Grenade et le Deportivo Alavés, le nouveau joueur de la KAS Eupen a disputé 140 matchs en LaLiga 1 et 63 rencontres en LaLiga 2. Avec le Celtic Glasgow, il a été sacré champion d’Écosse et vainqueur de la coupe en 2015. Début 2020, Mubarak Wakaso est passé en Chine, où il a également été champion national avec Jiangsu Suning.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen, déclare:"Après avoir pu recruter récemment quelques jeunes talents, nous avons engagé avec Mubarak Wakaso un joueur d’expérience internationale pour notre milieu de terrain. Ces dernières années, il a joué avec succès dans les plus hautes divisions d’Espagne, d’Écosse et de Chine et il apportera une structure, une stabilité et une créativité supplémentaires au jeu de l’AS Eupen en Jupiler Pro League. Nous sommes convaincus que nos jeunes joueurs pourront encore mieux se développer à ses côtés. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Mubarak Wakaso et lui souhaitons une saison réussie avec Eupen".