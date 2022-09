Le déclic aubelois va-t-il se produire à Elsaute?

Un derby est toujours un match qui peut permettre aux joueurs de se surpasser. Tony Niro espère qu’il servira de déclic pour les siens."J’espère qu’il va motiver un peu plus mes joueurs. On s’est entraîné dur en semaine et j’ai vu une très bonne mentalité de mon groupe."

Mais le coach sait que le déplacement en terre elsautoise n’est jamais simple."Ils sont plus forts que nous sur papier et ce sera difficile d’aller chercher quelque chose chez eux mais on va essayer de leur poser des problèmes. À un moment donné la balle va finir par tourner pour nous."

«Apprendre à faire le break»

Si la situation commence à devenir préoccupante pour les Verts aubelois, ils pourraient profiter des temps de faiblesse des Elsautois pour les surprendre.

Car s’ils présentent un très bon bilan de 7/9, les hommes de Boris Dome ne sont pas encore constants pendant nonante minutes."Les bons moments augmentent à chaque match, précise toutefois Boris Dome.Mais on doit apprendre à faire le break quand l’occasion se présente et à éviter de prendre des buts lors de nos moments de faiblesse."

Du travail encore en perspective pour les deux entraîneurs avec toutefois une petite urgence pour les Aubelois obligés d’enfin empocher leurs premiers points.

Elsaute – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M Kizedioko.

ELSAUTE: François, G. Deville, B. Deville, Fassin, Roggemans, Ameur, Dirix, D’Affnay, Campo, Dohogne, Maréchal, Colson, Diané, Filali, Lefort, Tossings, Williot.

Absents:Piette, Counet, Bomboir, Di Nicola et Diallo.

AUBEL: Beckers, Monté, Niro, Willem, Y. Charef, A. Charef, Spits, Van Hoof, Remacle, Colling, Ernst, Manteca, Temsamani, Diallo, Rexhepi, Cuypers, Pauporte.

Absents:Kerff, Fdhili et Hansen.