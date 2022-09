Déjà un derby en P1 mais l’intérêt sportif sera-t-il au rendez-vous? Welkenraedt risque en tout cas d’avoir du mal à trouver les ressources pour bousculer Dison-Andrimont, sans doute nettement mieux armé cette saison…

"Notre préparation est difficile car nous ne sommes que huit", confie Laurent Van Wissen, l’ailier welkenraedtois."Nous avons eu des absents à chaque match ou entraînement ce qui n’aide pas pour la récupération, la cohésion de groupe ou encore les automatismes. Par contre, notre coach a tenu compte de nos petites blessures et a donc adapté son plan d’entraînement, ce qui était plutôt malin."

À 30 ans, ce prof d’éducation physique doit un peu se ménager…"Je me sens bien, la reprise a été un peu plus compliquée que les autres années car je sens que je n’ai plus 20 ans. J’ai des soucis aux tendons d’Achille que je commence à soigner. J’espère que ce sera vite derrière moi.Le reste de l’équipe est plutôt en forme, on reprend nos habitudes et j’espère qu’on va continuer à tous regarder dans la même direction pour engranger un maximum de victoires et vivre une saison tranquille."

Pourtant, recevoir Dison-Adrimont n’est sans doute pas la porte d’entrée la plus facile dans cette compétition…"C’est déjà un gros morceau, les Disonais se sont considérablement renforcés à l’entre-saison, chose qu’on n’a pas réussi à faire. Maintenant, un derby reste un derby et on le joue pour le gagner donc on essayera de tout mettre en place pour engranger une première victoire.Je pense que la clé du match réside dans le contrôle du 1c1 ainsi que dans l’esprit d’équipe. Si on joue ensemble et que nous formons un seul bloc, il y aura moyen de faire quelque chose de bien et peut-être de décrocher la victoire."

Histoire de ne pas se mettre trop vite la pression."Nous nous attendons bien évidemment à une saison difficile quand on la commence à huit joueurs mais on va essayer de se serrer les coudes pour faire de notre mieux. D’ailleurs, si des joueurs souhaitent nous rejoindre pour compléter notre équipe festive et conviviale notre porte reste ouverte…"