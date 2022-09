La Calamine : première victoire à domicile, ce samedi ?

Le prochain adversaire des Calaminois, c’est Meix-Devant-Virton, un autre montant de P1 (luxembourgeoise).

Auteurs également d’un partage lors de la première journée (contre Huy), les Luxembourgeois auront à cœur de montrer de quoi ils sont capables."Les deux formations auront envie de se montrer et de prouver qu’elles ont leur place en nationale. Nous aurons l’avantage d’être chez nous, mais nous ne sous-estimons pas cette équipe. Quand je pense qu’ils ont éliminé l’UCE Liège au tour final interprovincial sur le score de 3-0, cela prouve qu’ils ont de sacrés atouts. De plus, ils ont été en tête toute la saison passée et se sont fait briguer la première place lors de la dernière journée. Après avoir reçu ce coup sur la tête, ils se sont relevés et sont montés via le tour final, c’est dire leur force de caractère", souligne-t-il.

«L’envie de bien faire est là»

Bien qu’il ait analysé comme il pouvait son adversaire, le coach calaminois se focalise essentiellement sur son groupe. Il sait qu’une victoire, ce sera à eux de la construire et ne pourra pas compter sur les autres pour la leur offrir.

"Malgré une bonne préparation, l’équipe reste en rodage. J’ai vu de très belles choses et l’envie de bien faire est là, mais il ne faut pas qu’elle soit gommée par la peur de mal faire. L’apprentissage de la gestion de nos émotions est indispensable pour être performant."

La Calamine - Meix-Dt-Virton (Samedi, 19h30)

Arbitre:M. Touzghar.

LA CALAMINE:Aritz, Bennane, Bultot, Cornet, Cviko, Hubert, Hungs, Islamovic, Joiris, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents:Gerrekens, Kamalandua, Krhlanko (blessés), Hamoir, Seewald, Roex (Erasmus), Yildiz (travail), Legenvre (P2), Rombach, Lazzari (pas repris).